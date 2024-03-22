“Ada 74” borca battı

Serap ŞAHİN

Türkiye ve Kıbrıs’ın kuzeyinden “protokolün” katılımıyla Mersin’de düzenlenen büyük bir törenle hizmete girdiği açıklanan Ada 74 isimli gemi yaklaşık 3 haftadır Mağusa Limanı’nda atıl duruyor.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre geminin 1 milyon Dolarlık bakım, yüz binlerce liralık da yakıt ve liman borcu bulunuyor.

Yüzde 51’i Türkiye, yüzde 49’u ise “KKTC”ye ait olan geminin “borçları kapatmak ve yeni bir model almak adına” hükümet tarafından satılacağı ifade ediliyor.

Ancak geminin yüzde 51’lik kısmının sahibi olan Türkiye Özelleştirme İdaresi, kendi payına düşen 6 milyon Doları ödemesine karşın, yüzde 49’un sahibi olan “KKTC” 30 milyon TL’yi henüz ödemedi.

Elde edilen bilgiler, “borca batan” geminin 30 milyon TL’sini ödemek için Hükümetin, Kalkınma Bankası’ndan kredi çekmeye hazırlandığı, ardından da gemiyi elden çıkarmayı deneyeceği yönünde.

Neler yaşandı?

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Özelleştirme İdaresi’nin ortak şirketi olan Kıbrıs Türk Denizcilik Şirketi’nin satın aldığı Ada 74 isimli RoRo gemisi, hem yolcu hem de araç taşımacılığı hizmetiyle Mayıs 2023’de büyük umutlarla hizmete girmişti.

“KKTC”nin yüzde 49 hisseye sahip olduğu geminin, yakıt ve liman borçları nedeniyle satışa çıkarılmak üzere limanda atıl şekilde durduğu öğrenildi.

Söz konusu geminin 6 milyon Dolarlık ödemesinin, %51 sahibi olan Türkiye tarafından yapıldığı ancak “KKTC”nin ödemesi gereken 30 milyon TL’nin henüz ödenmediği, geminin tekrardan yüzebilmesi için ihtiyaç duyduğu bakım masrafının ise 1 milyon Dolar olduğu ortaya çıktı.

YENİDÜZEN’e açıklama yapan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise, geminin borçlarından dolayı değil, daha hızlısının alınması için satışa çıkıldığını söyledi, liman ve akaryakıt borcunun toplamda 200 bin TL olduğunu ifade etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı:

“Kalkınma Bankası’ndan borç çekeceğiz”

Geminin borçlarından dolayı değil, daha hızlı ve yenisinin alınması için satılığa çıktığını belirten Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, limana ve akaryakıta olan toplam borcun 200 bin TL olduğunu söyledi, “Bu ödenebilir” dedi. Geminin tersaneye çıkmasının gerektiğini ancak masraflı olduğunu kaydeden Arıklı, “Servisini yapıp tersaneye çıkardıktan sonra mı satalım yoksa bu halde mi satalım diye konuşuluyor” dedi.

Kıbrıs Türk Denzcilik Şirketinin’nin yüzde 51’i Türkiye’nin, yüzde 49’unun da “KKTC”nin olduğuna işaret eden Arıklı, Türkiye’deki seçimlerden sonra yüzde 51’lik hissenin “KKTC”’ye devredilme veya satılma durumu olduğunu kaydetti. “Yüzde 51’lik hisse bize devredilirse, biz de buradaki armatörlere çağrıda bulunup hisseleri devredebiliriz” diyen Arıklı, Türkiye’nin söz konusu gemiye 6 Milyon Dolar ödediğini, “KKTC”’ye düşen miktarın ise 30 Milyon TL olduğunu ifade etti, “bunu ödemek için Kalkınma Bankası’na kredi başvurusunda bulunduk” bekliyoruz” dedi.