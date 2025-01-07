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Açlık sınırı 27,567 TL

Açlık sınırı 27,567 TL

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, 31 Aralık 2024 itibari ile 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 27,567 TL olduğunu açıkladı.

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Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden alınan 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca KTAMS’a gönderilen fiyatlarının ortalamaları alınarak hazırlanan rapora göre, 4 kişilik bir aile için 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle açlık sınırı 27,567 TL olarak hesaplandı.

Sendikanın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 237,10 TL aylık 7,113 TL, yetişkin bir erkek için günlük 247,81 TL aylık 7,434,30 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 261 TL aylık 7,830 ve 4-6 yaş çocuk için günlük 173 TL, aylık 5,190 TL’dir.

31 ARALIK 2024

Zorunlu Gıda Harcamaları

Günlük

Aylık

Yetişkin Kadın

237,10

7,113

Yetişkin Erkek

247,81

7,434,30

15-19 Yaş Çocuk

261

7,830

4-6 Yaş Çocuk

173

5,190

Toplam

           918,91

 27,567

 

  

AÇLIK SINIRI

 

27,567

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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