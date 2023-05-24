Açın artık bu kapıları!

Ertuğrul SENOVA

Kıbrıslı Türk ve Rumların “yeni geçiş noktaları” için yürüyüş düzenleyeceği şu günlerde, yeni bir geçiş noktasının açılmasından öte, mevcut geçiş noktalarının “iyileştirilmesi” için gereken adımlar bile bir türlü atılamıyor…

Başbakanlık tarafından, Haziran 2022’de, “geçiş noktalarının iyileştirilmesi” adına kurulan ve “geniş katılımlı” bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıklanan ‘Başbakanlık Sınır Kapılarının Düzenlenmesi Komitesi’nin lağvolduğu ortaya çıktı.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’in ulaştığı Komite’nin ilk ve son başkanı UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, “yoğun mesai nedeniyle Eylül ayında görevden ayrıldığını” söyledi, yeni bir sorumlunun atanmadığını belirtti.

Ekonomik Örgütler Platformu ile geçiş noktalarının iyileştirilmesine ilişkin protokol imzalayan komitenin lağvedilmesinin ardından, platformun doğrudan Başbakanlık ile iletişim halinde kalarak çalışmalar yürüttüğü ancak plansızlık nedeniyle henüz verimli bir sonucun alınamadığı ifade ediliyor…

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Ekonomik Örgütler Platformu üyesi, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, lağvedilen komiteden haberdar olmadığını, Başbakanlık ile görüşmelerinin sürdüğünü söyledi.

İlk etapta sadece Kermiya geçiş noktasının düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varıldığını belirten Çağıner, “sorunun hükümette değil, platformda olduğunu” söyledi, rehabilitasyon için zaman vermedi, Kermiya’da yapılacak düzenlemeleri şöyle aktardı: “Üçüncü bir yol açılacak, sigorta binası taşınacak, turistik geçişlerin yeri ayrılacak, bilgisayar sistemi değişecek”

Öte yandan Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum tarafının yeni geçiş noktalarının açılmasına ilişkin müzakereleri sürüyor… Ancak YENİDÜZEN’in ulaştığı Cumhurbaşkanlığı’ndan kaynaklar, “sürecin baltalanabileceği” iddiasıyla hangi geçiş noktaları üzerinde, ne gibi pazarlıkların yapıldığı konularında açıklama yapmaktan kaçınıyor.

Bu konudaki son resmi açıklama, Nisan ayında Cumhurbaşkanı’nın Özel Temsilcisi Ergün Olgun’dan gelmişti. Olgun, araçlı geçişlere” yönelik yeni bir geçiş noktası için müzakerelerin sürdüğünü, ancak detaylı bilgi veremeyeceğini söylemişti.

YENİDÜZEN’e konuşan Cumhuriyetçi Türk Partisi - Dış İlişkiler Sekreteri, Milletvekili Fikri Toros da, ne Cumhurbaşkanlığı ne de Başbakanlığın gerek mevcut gerekse de yeni geçiş noktalarının açılması konularında kendileriyle iletişime geçtiğini söyledi.

CTP olarak ilk etapta 6 geçiş noktasının açılmasını istediklerini söyleyen Toros, bu noktaların müzakere masasında tartışılarak, güven yaratıcı önlemler başlığı altında müzakere edilip açılması gerektiğini vurguladı. Toros, açılmasını talep ettikleri geçiş noktalarını şöyle sıraladı:

Lefkoşa’daki Mağusa ve Baf geçiş noktaları, Haspolat geçiş noktası, Kiracıköy geçiş noktası, Akıncılar geçiş noktası ve Pirgo geçiş noktası.”

Başbakanlığın“geçiş noktalarının iyileştirilmesi” adına kurduğu komite “lağvedildi”

Başbakanlık tarafından, Haziran 2022’de, “geçiş noktalarının iyileştirilmesi” adına kurulan ve “geniş katılımlı” bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıklanan Başbakanlık Sınır Kapılarının Düzenlenmesi Komitesi’nin lağvolduğu ortaya çıktı.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’in ulaştığı Komite’nin ilk ve son başkanı UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, “yoğun mesai nedeniyle Eylül ayında görevden ayrıldığını” söyledi, yeni bir sorumlunun atanmadığını belirtti.

Ekonomik Örgütler Platformu ile geçiş noktalarının iyileştirilmesine ilişkin protokol imzalayan komitenin lağvedilmesinin ardından, platformun doğrudan Başbakanlık ile iletişim halinde kalarak çalışmalar yürüttüğü ancak plansızlık nedeniyle henüz verimli bir sonucun alınamadığı ifade ediliyor…

EÖP üyesi, Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner:

“Komiteden haberdar değilim, ilk etapta Kermiya geçiş noktasından başlayacağız”

Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP) üyesi, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, lağvedilen komiteden haberdar olmadığını, Başbakanlık ile görüşmelerinin sürdüğünü söyledi.

İlk etapta sadece Kermiya geçiş noktasının düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varıldığını belirten Çağıner, “Gerekli rehabilitasyon için proje çizimleri yapıldı, düzenlemeler hazır, herhangi bir kaynak sorunumuz da yok. Adım atmak için Hükümet bizi bekliyor” ifadelerini kullandı.

“Üçüncü bir yol açılacak, sigorta binası taşınacak, turistik geçişlerin yeri ayrılacak, bilgisayar sistemi değişecek”

Kermiya geçiş noktasının yeniden düzenlenmesiyle ilgili yapılacak yenilikleri anlatan Çağıner, şöyle devam etti:

“Örneğin araç sigortaları için ayrılan bina, trafiği tıkamayacak bir yere alınacak. Üçüncü bir yol açılacak. Turistik geçişlerin yeri ayrılacak. Muhaceretin bilgisayarlardaki sistemi değiştirilecek. Daha çağdaş bir görünüme geçilecek. Bir genişleme, kapasite artışı olacak.”

“Maddi kaynağı ‘hibe’ olarak biz karşılıyoruz”

Kermiya’daki geçiş noktasının tamamlanmasının ardından farklı bölgelerdeki noktalar için de çalışmalar yapacaklarını söyleyen Çağıner, tüm çalışmalarının maddi kaynağını Ekonomik Örgütler Platformu’nun “hibe” olarak karşılayacağını söyledi.

Çağıner, “Geçiş noktasındaki reklam gelirleriyle ilgili EÖP’nin bir gelir kaynağı olabilir” dedi.

Başbakanlıkla görüşmelerinin yaklaşık 1 yıl önce başlamasına karşın henüz somut bir adım atılmamasına ilişkin EÖP’yi suçlayan Çağıner, “Görüşmelerde bir tıkanıklık olmuştu ama bu tıkanıklık bizden kaynaklanıyordu. Biz vizyon farklılığı vardı. Hepsini aynı anda yapalım gibi bir düşünce vardı. Şimdi böyle bir konu yok. Biz sadece sponsor olacağız, kaynağı vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı: “Görüşmeler sürüyor”

Cumhurbaşkanlığı’ndaki Müzakere Heyeti’nde “Özel Temsilci” olarak görev alan Ergün Olgun, geçtiğimiz Nisan ayında katıldığı bir programda, yeni bir geçiş noktası açılmasına ilişkin soru üzerine, “Var, gündemimizdedir. Ama şu an müzakerelerin sürmesi nedeniyle isim veremeyeceğim” şeklinde yanıt vermişti.

Özel Temsilci Olgun, açılması planlanan geçiş noktasının “araçlı geçişlere yönelik” olacağını söyleyerek, “Hâlâ konuşulmakta olan bir meseledir. Uzun bir süredir Kıbrıs Türk tarafının konuya ilişkin Kıbrıs Rum tarafına yapmış olduğu teklifler var, onların yapmış olduğu karşı teklifler var. Bunları şu anda açıklayamam” ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, YENİDÜZEN’in ulaştığı Cumhurbaşkanlığı’ndan bir kaynak, iki taraf arasındaki görüşmelerin sürdüğünü ifade etti, hangi geçiş noktasının ne zaman açılacağına yönelik sorulara yanıt veremeyeceğini söyleyerek, açıklaması halinde müzakere sürecinin sekteye uğrayabileceğini kaydetti.

CTP’nin Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros:

“Geçiş noktaları konusunda ne Cumhurbaşkanlığı ne de Başbakanlık bizimle iletişime geçti”

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Dış İlişkiler Sekreteri, Milletvekili Fikri Toros, ne Cumhurbaşkanlığı ne de Başbakanlığın gerek mevcut gerekse de yeni geçiş noktalarının açılması konularında kendileriyle iletişime geçtiğini söyledi.

Toros, yeni geçiş noktaları konusunda CTP olarak, BM himayesinde olan müzakere masasına geri dönerek “güven yaratıcı önlemler” kapsamında yapılan karşılıklı öneriler ve tekliflerin müzakere edilmesinin şart olduğunu düşündüklerini ifade etti.

Geçiş noktalarının, mevcut siyasi koşullarda uygulanabilir olmalarının çok önemli olduğunu söyleyen Toros, “Ayrıca iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı federal çözüm hedefi doğrultusunda bir kaldıraç rolü oynamaları da çok önemli. Geçiş noktaları kapsamlı çözüm çerçevesinde ele alınmalı. Bu şekilde yapılmazsa, yeni bir statüko yaratma riski vardır” şeklinde konuştu.

CTP, 6 geçiş noktasının açılmasını talep ediyor

CTP olarak ilk etapta 6 geçiş noktasının açılmasını istediklerini söyleyen Toros, sözünü ettiği noktaları şöyle aktardı:

Lefkoşa’daki Mağusa ve Baf geçiş noktaları, Haspolat geçiş noktası, Kiracıköy geçiş noktası, Akıncılar geçiş noktası ve Pirgo geçiş noktasının açılmasını istiyoruz. Tüm bu geçiş noktaları müzakere masasına taşınmalı ve güven yaratıcı önlemler başlığı altında müzakere edilerek açılması lazım.”

Geçiş noktalarının hem toplumlar hem de liderler için motivasyon kaynağı olması gerektiğinin altını çizen Toros, “iki toplumun daha fazla kaynaşmaları ve günlük hayatlarını kolaylaştırmaları için; ekonomik, kültürel ve dostluk bağlarını güçlendirmek, ayrıca ticaret için önemi büyük” şeklinde konuştu.

Kıbrıslılar “yeni geçiş noktaları” için yürüyecek

Öte yandan yüzlerce Kıbrıslı Türk ve Rum, Kıbrıs’taki karşılıklı geçişlerin önemini vurgulamak ve yeni geçiş noktaları talep etmek için Ledra Palace önüne yürüme kararı aldı.

Barış Nesli-Umutla Birleşmiş (Peace Generation and United By Hope) platformu çatısı altında düzenlenecek yürüyüş, 27 Mayıs Cumartesi günü saat 09.45’te gerçekleşecek

Yürüyüşün Kıbrıs’ın kuzeyindeki ayağı Lokmacı geçiş noktasında; güneyindeki ayağı ise ise Ledra Caddesi’nde başlayacak. Ardından iki kortej, Ledra Palace önünde birleşecek.

Platformdan yapılan açıklamada; “yeni geçiş noktalarının açılması, geçiş noktalarında işlemlerin kolaylaştırılması ve iki bölgeli, iki toplumlu federasyon çözümü çerçevesinde Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi” talepleri doğrultusunda söz konusu yürüyüşün gerçekleşeceği belirtildi.