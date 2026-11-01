DAÜ öğrencilerinden kampüsteki sokak hayvanlarına mama desteği

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri tarafından Sosyal Sorumluluk İçin Pazarlama İletişimi (PRAD-303) dersi kapsamında, kampüste yaşayan sokak hayvanlarına mama desteği sağlamak amacıyla sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirildi. Yrd. Doç. Dr. Umut Ayman danışmanlığında gerçekleştirilen proje, DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi desteğiyle yürütüldü.

Proje kapsamında ders öğrencileri Bora Salatan, Davut Atayev ve Toprak İlerici tarafından, kampüsteki sokak köpeklerinin beslenme ihtiyaçlarına katkı sağlamak amacıyla toplam 10 kilogram yaş köpek maması içeren üç koli mama bağışlandı.

Söz konusu projeyle kampüste yaşayan sokak hayvanlarının beslenmesine katkı sağlanırken, hayvanlara yönelik toplumsal duyarlılığın artırılması ve gönüllülük bilincinin güçlendirilmesi amaçlandı.