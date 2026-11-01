Lefkoşa İlçe İdare Amiri görevden alındı, inceleme başlatıldı

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Lefkoşa ve Gazimağusa’daki adaylık süreçleriyle ilgili yaşananlardan üzüntü duyduğunu belirtti; ilk değerlendirme kapsamında Lefkoşa İlçe İdare Amiri’nin görevinden alındığını; inceleme başlatıldığını kaydetti.

YDP’den yapılan yazılı açıklamada, partinin Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan Adayı Dr. Özkul Haraç ile üç belediye meclisi üyesi adayın başvurularının, başvuru süresinin aşılması nedeniyle İlçe Seçim Kurulu tarafından kabul edilmediği, bu karara karşı YSK’ya yapılan itirazın da reddedildiği belirtildi.

İlk değerlendirme kapsamında Lefkoşa İlçe İdare Amiri’nin görevinden alındığı ifade edilen açıklamada, süreçle ilgili inceleme başlatıldığı da dile getirildi.

“Gazimağusa’da ise ilçe sekreterimiz, İlçe Seçim Kurulu’ndaki görevlilerin ‘Bu ikametgâh belgelerinde son üç yıldır KKTC’de ikamet ediyor ibaresinin bulunması gerekiyor’ şeklindeki ikazını yanlış anlayarak söz konusu ifadeyi kendi el yazısıyla belgelere eklemiştir.” ifadesine yer verilen açıklamada, durumun İlçe Seçim Kurulu tarafından fark edilmesi üzerine konunun polise intikal ettiği kaydedildi.

Açıklamada, partinin değerlendirmesine göre, söz konusu işlemde herhangi bir yanıltma amacı bulunmadığı, ilgili adayların tamamının uzun yıllardır ülkede ikamet eden veya KKTC’de doğmuş kişiler olduğu savunuldu.

Yoğun seçim süreçlerinde insani yanlış anlaşılmaların yaşanabileceği ifade edilen açıklamada, her iki konunun da parti tarafından ciddiyetle değerlendirildiği ve yakından takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, Yeniden Doğuş Partisi’nin adayları ve teşkilatlarıyla birlik içinde seçim çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.