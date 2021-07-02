“Dikkat etmezsek faturayı hepimiz ödeyeceğiz…”

Göğüs Hastalıkları uzmanı Dr. Emine Kamiloğlu, Coronavirüs (COVID-19) salgınıyla ilgili olarak vaka sayılarındaki artışa dikkat çekti, kurallara uyma konusunda uyarılarda bulundu.

Gelinen aşamada dikkat edilmesi gerektiğinden bahseden Dr. Kamiloğlu, “Dikkat etmezsek günün sonunda faturayı hepimiz ödeyeceğiz…” dedi.

Kamiloğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Vaka sayıları giderek artıyor. Son birkaç gündür sağlık çalışanları yine canla başla çalışıyorlar. Önlemlerin sıkılaştırılmasını istemiyorsak şimdiden tedbirimizi almalıyız. Birinin sizi denetlemesini beklemeyin. Sosyal mesafenizi koruyun, kapalı mekânlarda maske takmayanları uyarın. Özellikle kalabalık ortamlarda sosyal mesafe kurallarına uyulmuyorsa ihbar edin. Düğünlerde sarılıp öpüşmeyin. Unutmayın aşılı olsanız bile hastalığı bulaşıp, bulaştırabilirsiniz. Bu basit kurallara uyarsak hepimiz rahat edeceğiz. Ama dikkat etmezsek günün sonunda faturayı hepimiz ödeyeceğiz…”