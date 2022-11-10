“Acil ihtiyaç” dendi, TPIC’ten ihalesiz yakıt alımına karar verildi

Bakanlar Kurulu, “Acil İhtiyaç” iddiasıyla, KIB-TEK için Türkiye’deki TPIC firmasından ihalesiz yakıt alınmasına karar verdi.

Resmi Gazete’de “acil ihtiyaç” başlığıyla yayımlanan kararda, TC ile KKTC arasında KIB-TEK’e yakıt temini konusunda yapılacak protokol işlemleri tamamlanıncaya kadar Teknecik Elektrik Santrali’ndeki mevcut yakıt stoku göz önünde bulundurularak, TPIC’ten 24 bin metrik ton yakıt alınacağı belirtildi.

Kararda, şu ifadelere yer verildi:

“Bakanlar Kurulu, Kıb-Tek Yönetim Kurulunun 9.11 .2022 tarih ve HP/134/2022 sayılı kararı doğrultusunda , Teknecik Elektrik Santralına akaryakıt temin ve taşıma hizmeti için ihaleye çıkılmış, ancak Rekabet Kuruluna yapılan itirazlardan dolayı ihaleler sonuçlandırılamamış bu nedenle T.C. ve KKTC Hükümeti arasında yapılacak Protokol çerçevesinde KIB-TEK ve TPIC arasında akaryakıt temin ve taşıma sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiş , ancak T.C. ve KKTC Hükümeti arasında yapılacak Protokol işlemleri tamamlanıncaya kadar Teknecik Elektrik Santralındaki mevcut akaryakıt stoğu göz önünde bulundurularak ülkenin karanlıkta kalmaması için, TPIC'den 24.000 mton ± %10 Max %1 Kükürtlü Fuel Oil Fiyatı= PLATTS (Fuel-Oil 1.0 PCT High FOB Med (ltaly) Flat (Navlun sıfır (O)) fiyattan akaryakıt temin ve taşıma hizmeti alınmasına karar verdi.”