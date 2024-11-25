“Açıklama yapmaması yönünde bir uyarıda kesinlikle bulunmadık”

Yenidoğan Yoğun Bakım Servisinde yaşanan "alkol krizi" ile ilgili Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek'i yalanladı.

Kuni, "Polis, Sağlık Bakanına açıklama yapmaması yönünde bir uyarıda kesinlikle bulunmadı" dedi.

CTP Milletvekili Devrim Barçın'ın, Meclis'ten aktardığına göre Kuni, Polis Genel Müdürlüğü'nün bütçesinin görüşüldüğü Komite toplantısında, soru üzerine; Polis tarafından Sağlık Bakanına açıklama yapmaması yönünde kesinlikle bir uyarıda bulunulmadığını ifade etti.

Devrim Barçın, söz konusu bilgiyi sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadelerle duyurdu:

"Polis Genel Müdürü Sn. Kasım Kuni az önce bütçe görüşmelerinde sorulan sorular üzerine, Yeni Doğan Yoğun Bakımında yaşananlarla ilgili Polis tarafından Sağlık Bakanına açıklama yapmaması yönünde kesinlikle bir uyarıda bulunulmadığını ifade etti."

Anımsanacağı üzere Sağlık Bakanı Dinçyürek, Yenidoğan Yoğun Bakım Servisinde yaşanan skandalı, olaydan 3 gün sonra, çıkan haberler üzerine açıklamış, "polis bana soruşturmanın selameti için açıklama yapma dedi" iddiasında bulunmuştu.