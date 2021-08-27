“Acı Molehiya” Mağusa’da tanıtılacak

Fulya Adalıer Canbolat’ın yazdığı, Khora Yayınları’ndan çıkan “Acı Molehiya” isimli kitap ilk olarak Mağusa’da tanıtılıyor. 28 Ağustos Cumartesi saat 18.00’de Mağusa Suriçi Derneği (MASDER) bahçesinde gerçekleşecek olan etkinliğin ev sahipliğini MASDER’in yanı sıra Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER) yapıyor. Etkinlikte Pandemi önlemlerine uyularak misafirler ağırlanacak.

Araplara satılan genç kızlarımızın anısına

Etkinlikte dernek ve yayınevi yetkililerinin açılış konuşmalarının ardından yazar, kitabının oluşum süreci, içeriği ve Araplara satılan genç kızlarımızla ilgili araştırmaları hakkında bilgi verecek. DAÜ Kadın Araştırmaları ve Eğitim Merkezi Başkanı Süheyla Üçışık Erbilen’in kadın hakları ile ilgili katkıda bulunacağı söyleşide katılımcılar da yazara soru ve yorumlarını iletme ve kitap alıp imzalatma imkanı bulacaklar.

Ankara’da yaşamını sürdüren, drama konusunda çalışmaları ve kitapları bulunan Fulya Adalıer Canbolat, “Araplara Satılan Kızlarımız”dan ilham alarak yaptığı araştırma neticesinde “Acı Molehiya”yı kaleme aldı. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Tiyatroları Dramaturgu Dilek Tekintaş’ın katkıları ve önsözü ile hazırlanan kitabın özeti ise şöyle:

1930-1948 yılları arasında İngiliz Koloni Yönetimi zamanında Kıbrıslı Türk halkının önemli bir kısmı yokluk ve çaresizlik içindedir. Hasan, borçlarını ödeyebilmek için (o dönemde yaygın olduğundan), Filistinli bir adam ile kızı Hatice’yi başlık parası karşılığı evlendirmek zorunda kalır. Hatice, dostlarından ve aşkından koparak, istemeden yaptığı bu evliliğin bedelini çok ağır öder. Ancak tüm yaşamıyla ödediği bu bedel, Hatice’yi bir kadın hakları savunucusuna dönüştürecektir.