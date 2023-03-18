Acente sahibi dahil 13 tutuklu

Ercan’dan sahte belgelerle giriş yapmaya çalışan 10 zanlı ve olayla bağlantısı olduğuna inanılan bir turizm acentesi sahibi dahil 3 kişi daha, tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

16 Mart tarihinde Ercan Havalimanı’nda adaya ‘turist’ olarak giriş yapan ve görevli polis memuruna sahte belge veren 10 zanlı ve olayla bağlantısı olan 3 kişi tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. 13 zanlı 2 gün tutukluluk aldı.

Müfettiş Muavini Eser Çelebi, 16 Mart 2023 tarihinde Ercan Havalimanı’nda adaya ‘turist’ olarak gelen P.R.K. (E-61), Y.E.P (E-48), S.D.B. (E-40), P.T.N. (E-40) J.A.G (E-37), C.K. (E-47), D.M.M (E-39), H.T.H.G (E-42), M.F.A (E-28), ve M.R. (E-41) görevli muhaceret memuruna ‘sahte evrak’ verdiğini belirtti.

Polis, aynı gün mesele ile ilgili olarak söz konusu kişilerin yapılan soruşturmalarında bu evrakları kendilerine S.Z. isminde kişinin gönderdiği tespit edildiğini söyledi.

Olayla ilgili 3 kişi daha tutuklandı

Polis, 17 Mart 2023 tarihinde mesele ile ilgili olarak S.Z.’nin (E-49) Bafra’da bir otelde tespit edildiğini belirtti.

Polis, S.Z.’nin soruşturmasında söz konusu belgelerin Whatsapp uygulamasından Yeniboğaziçi sakinlerinden Y.S.T. (K-44) tarafından kendisine ülkelerinde göstermeleri için gönderildiğinin kendisinin de bu iki belgeyi başkalarına gönderdiğinin tespit edildiğini anlattı.

Polis, aynı gün Y.S.T.’nin de tespit edildiğini, ona da belgelerin Gazimağusa’da sakin S.O.M tarafından gönderildiğinin tespit edildiğini ifade etti.

Polis, aynı gün S.O.M’nin (E-32)de tespit edilerek tüm zanlıların derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, tanık ifadelerinin alınabilmesi, cep telefonları ve konu evrakların incelenebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlıların avukatları itiraz etti

Zanlıların avukatları söz konusu evrakların fotokopi olduğunu ve özellikle ülkemize en çok turist gelmesini sağlayan en büyük acente sahiplerinden olan S.Z.’nin suçla bağı olmadığını savundu. S.Z.’nin avukatı, davetiye hazırlanması için acentesi olan zanlı Y.S.T’den hizmet satın aldığını ve evrağın sahte olduğunu bilmediğini savundu. 13 zanlının avukatları, tutukluluk talebine itiraz etti.

2 gün tutukluluk

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların iki gün tutuklu kalmasına emir verirken, 2 gün içinde soruşturmanın tamamlanması tavsiyesinde bulundu.