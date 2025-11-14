“AB’nin Yeşil Vizyonu: Politikadan Eyleme” konulu panel, 21 Kasım’da Lefkoşa’da yapılacak

“AB’nin Yeşil Vizyonu: Politikadan Eyleme” konulu panel, 21 Kasım Cuma günü Lefkoşa’da KTÖS Konferans Salonu’nda yapılacak.

AB Bilgi Merkezi’nden verilen bilgiye göre Avrupa Birliği’nin desteğiyle yapılacak panelde, konuşmacılar, AB Habitat Direktifi ile Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında ağaç dikme ve çevresel hedeflerin farklı uygulamalardaki yansımalarını değerlendirecek ve Kıbrıs’ın biyolojik çeşitliliğinin korunmasına yönelik mevcut önlemler ile çeşitli uygulamaları detaylı bir şekilde tartışacaklar.

AB Bilgi Merkezi ekip lideri Birol Urcan’ın moderatörlüğündeki panelde, Avrupa Orman Enstitüsü’nden (EFI) araştırmacı Jeanne-Lazya Roux , Ekoloji Uzmanı ve Profesörü Prof. Dr. Özge Özden, ve Biyolog ve Çevre Eğitimi Uzmanı Doç. Dr. Nazım Kaşot konuşmacı olarak yer alacak.

Etkinlik, 17.00-19.00 saatleri arasında yer alacak.

Etkinlikte, Türkçe-İngilizce simultane çeviri hizmeti sunulacak.