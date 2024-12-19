Abdulbari Taşkın’ın ölüm sebebi belli oldu
Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir spor kulübünün lokali içerisinde bulunduğu sırada dün aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Abdulbari Taşkın’ın (E-60) ölüm sebebi kalp…
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Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir spor kulübünün lokali içerisinde bulunduğu sırada dün aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Abdulbari Taşkın’ın (E-60) ölüm sebebi kalp…
Polis Basın Bülteni'ne göre, yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp krizi ve kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.
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Etiketler : Ani ölüm