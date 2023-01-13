ABD Kongresi’nin raporunda Kıbrıs sorununa da değinildi

ABD Kongresi tarafından ABD-Türkiye ilişkilerinin geleceğine ilişkin hazırlanan bir raporda, Kıbrıs sorununa da değinildiği ve Türkiye’de gerçekleştirilecek seçimler sonrasında Türkiye’nin dış politikasında herhangi bir değişiklik beklenmemesi gerektiğinin savunulduğu bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, ABD Kongresi Araştırmalar Dairesi tarafından hazırlanan ve ABD-Türkiye ilişkilerine değinen bir raporda Kıbrıs’tan da bahsedildiğini yazdı.

Habere göre, söz konusu raporun Kıbrıs sorununa ilişkin kısmında, Türkiye’de gerçekleştirilecek seçimler sonrasında yönetimde değişiklik olsa bile dış politikanın değişmesinin beklenmediği iddiası yer aldı.

Raporda, Türkiye’de Cumhurbaşkanı değişse bile, ülkenin güvenliğine ilişkin konularda ciddi bir değişiklik olmasının olası görülmediği savunuldu.