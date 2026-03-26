ABD Ercan’ı kullanacak mı?

Tümay TUĞYAN

Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’in İran’a yönelik 28 Şubat’ta başlattığı operasyonlar sürerken, Ercan Havalimanı’nın bu operasyonlar çerçevesinde ABD’nin kullanımına açıldığına ilişkin iddialar gündeme geldi.

YENİDÜZEN’in konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Amerika Birleşik Devletleri Savaş Bakanlığı (Savunma Bakanlığı), bu iddiayı doğrudan teyit etmedi, ancak yalanlamadı.

Türkiye’nin, İran’a yönelik operasyonlar için ABD’ye Ercan Havalimanı’nı kullanma izni verdiği iddialarının doğru olup olmadığına ilişkin soruya karşılık yazılı bir cevap gönderen Pentagon yetkilisi;

“ABD Avrupa Komutanlığı'nın faaliyet gösterdiği bölgeler, müttefikler ve ortaklarla yapılan erişim, üs kurma ve uçuş izinleri anlaşmaları uyarınca düzenli olarak geçici ABD askeri uçaklarına (ve personeline) ev sahipliği yapmaktadır” dedi.

Pentagon yetkilisi, ABD varlıklarının ve personelinin operasyonel güvenliği nedeniyle, daha fazla ayrıntı açıklayamayacağını da ifade etti.

ABD Avrupa Komutanlığı USEUCOM, Savaş Bakanlığı’nın, her biri barış zamanında askeri güçlerin komuta ve kontrolünü sağlayan coğrafi veya işlevsel bir göreve sahip 11 muharip komutanlığından biri.

Kıbrıs, Avrupa ile Orta Doğu ve Avrasya'nın bazı bölgelerini kapsayan USEUCOM’un operasyon alanındaki Levant bölgesinde yer alıyor.

ABD’nin adadaki resmi askeri varlığı, Kıbrıs Cumhuriyeti ve İngiliz Egemen Üs Bölgeleri ile sınırlı ve USEUCOM, Ercan Havalimanı'nda standart askeri operasyonlar yürütmüyor.

Ancak gerek İngiltere’nin adadaki üslerini, gerekse Türkiye’nin İncirlik Üssü’nü saldırı maksatlı kullanmak amacıyla ABD’ye açmaması, gözleri Ercan’a çevirdi.

İşte Pentagon'dan gelen açıklamanın orijinali

ABD yetkililerinin geçtiğimiz ay Ercan’da yaptığı incelemeler, gerekçesi her ne kadar ‘sivil tahliye operasyonları için rutin, teknik uygunluk incelemesi’ olarak açıklanmış olsa da, Amerikan Savaş Bakanlığı’nın 13 Mart’ta Kıbrıs çevresindeki hava sahasında planlanan askeri operasyonlara ilişkin bir NOTAM yayınlaması, hemen akabinde Türkiye’nin de Ercan Havalimanı (LCEN) çevresindeki hava sahasında muhtemel askeri faaliyetlere ilişkin bir NOTAM duyurması, Ercan’a yönelik soru işaretlerini artırdı.

Her iki ülkenin havacılara yönelik potansiyel risk duyurusu da (NOTAM) 12 Nisan’a kadar geçerli.

Türkiye, İngiltere’nin Ağrotur Üssü’ne gerçekleştirilen İHA saldırılarının ardından, Ercan’a altı adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırırken, Ercan’daki F-16’lardan en az biri önceki gün, Lefkoşa semalarında görüldü. Uçak ya da uçakların hangi maksatla havalandığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu arada Yunanistan’da yayınlanan Greek City Times’ın, ABD ve bölgesel istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Kıbrıs’taki İngiliz Üsleri’ni hedef aldığı düşünülen bir İran füzesi, Lübnan üzerinde etkisiz hale getirildi.

“Füzenin yörüngesi ve teknik özellikleri, Kıbrıs'taki İngiliz Egemen Üs Bölgelerine (SBA) doğru ilerlediğini gösteriyor” diyen istihbarat kaynaklarına göre, füze, hedeflediği yere ulaşmadan, Lübnan hava sahasında hava savunma sistemleri tarafından engellendi.