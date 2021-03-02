AB ve BM yetkilileri AB zirvesi ve Kıbrıs’la ilgili gayrı resmi toplantı öncesinde Lefkoşa’da bekleniyor

Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri, bu ay Avrupa liderlerinin Türkiye’nin Avrupa sürecini görüşmek için toplanacak Avrupa Konseyi zirvesi ve Cenevre’de 27-29 Nisan’da yapılacak olan Kıbrıs’la ilgili gayrı resmi konferans öncesinde Kıbrıs’a gelecek.

Kıbrıs Haber Ajansı’na göre AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve BM Genel Sekreteri’nin Özel Temsilcisi Jane Holl Lute temaslar yapmak üzere birkaç gün içinde Kıbrıs’a gelecek.

Kıbrıslı Rum liderliği Basın Ofisi Müdürü Viktoras Papadopoulos, 5 Mart Cuma günü AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in Kıbrıs’ı ziyaret edeceğini ve Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis ile görüşeceğini, Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides’le de bir araya geleceğini, Kıbrıs Türk Toplumu lideri ile de bir görüşme yapacağını bildirdi.

Borrell’in temaslarının odak noktası Kıbrıs’la ilgili gayrı resmi konferans ve AB’nin bu konferansın başarısı için nasıl katkıda bulunacağı olacak.

Papadopoulos ajansa, Merkel ve Borrel’in Avrupa Konseyi’nin 25-26 Mart’ta yapılacak olan Avrupa Konseyi toplantısı hakkında da görüşmelerde bulunacaklarını ve AB-Türkiye ilişkilerini değerlendirileceklerini belirtti.

7 Mart Pazar günü BM Genel Sekreteri’nin Özel Temsilcisi Jane Holl Lute Kıbrıs’ta olacak ve Kıbrıslı liderlerle bir araya gelecek.

Basın Sözcüsü Papadopoulos, Anastasiades’in gayrı resmi konferans davetiyle ilgili kabul mektubunu gönderdiğini açıkladı.

Anastasiadis mektubunda, Berlin’de 25 Kasım 2019’da kabul edilen ve Genel Sekreter’in açıklamasında yansıtılan kriterlere dikkat çekti.

Kıbrıslı Rum lider, Guterres çerçevesiyle ve iki bölgeli, iki toplumlu, işleyebilir ve yaşayabilir bir federasyona işaret etti. Anastasiadis ayrıca Kıbrıs müzakerelerinin Üst Düzey anlaşmalar, AB ilke ve değerleri içerisinde BM karar ve görüşleri esasında başlamasını istedi.