“AB, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik destek mesajları verecek”

Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis Perşembe günü yaptığı açıklamada, AB'den Kıbrıs sorununun çözümüne yardımcı olmaya yönelik açıklamaların yakında yapılmasının beklendiğini söyledi.

Kıbrıslı Rum lider, Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile üçlü bir akşam yemeğine katıldığı New York'tan bir gün sonra AB zirvesine katılmak üzere Brüksel'e varışında konuştu.

Nikos Hristodulidis Perşembe günü Brüksel'deki çeşitli temasları sırasında Avrupalı liderlere yemekle ilgili bilgi verdi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştüğünü ve bazı duyurular yapılacağını söyledi.

Bu açıklamaların Avrupa Komisyonu'nun yeni üyelerinin Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanmasının ardından yapılacağını söylemekle yetindi. Bu işlemin Kasım ayı sonuna kadar tamamlanması ve AB'nin müzakerelerin yeniden başlatılmasında oynayabileceği “öncü rolü” göstermesi bekleniyor.

“Genel Sekreter'in kararlılığından ve ısrarından dolayı mutluyum ve oynayacağı belirleyici bir rolü olan Avrupa Birliği ile birlikte bu çabayı güçlendirmek için buradayız” dedi.

Nikos Hristodulidis “Yakında Avrupa Birliği'nden, görüşmelerin yeniden başlatılmasıyla ilgili olarak var olan ilginin arttığını gösterecek bazı spesifik açıklamalar beklemeliyiz, çünkü var” dedi ve AB'nin ‘oynayacağı bir rol olduğunu’ sözlerine ekledi.

BM'den ise bir sonraki adımın, özellikle görüşmelere yeniden başlama olasılıklarını incelemek üzere gayrı resmi bir genişletilmiş toplantı düzenlemek olacağını söyledi. Bu arada Kıbrıs'ta Tatar'la birlikte daha fazla geçiş noktası açılması imkanlarını araştıracaklarını söyledi.

“Güven arttırıcı önlemler için bizim tarafımızdan birçok öneri var, bu önerileri Genel Sekretere de sundum. Ne yazık ki (Tatar'dan) beklediğimiz yanıtı alamadık”.

Konstantinos Letymbiotis Perşembe günü Cybc'ye yaptığı açıklamada garantörlerle yapılması beklenen ve henüz tarihi belirlenmemiş olan gayrı resmi beşli toplantının Kıbrıs meselesini tüm yönleriyle ele alacağını ve müzakerelerin yeniden başlama ihtimalinin olup olmadığının netleşeceğini söyledi.