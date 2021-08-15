9857 test, 163'ü yerel 178 pozitif vaka
"Toplam 9857 test yapıldı, 163'ü yerel 178 pozitif vakaya rastlandı, 271 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 9857 olup, 163'ü yerel 178 pozitif vakaya rastlanmış, 271 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 14 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 163 kişi ise yerel vakadır.
66 kişi Lefkoşa, 43 kişi Girne, 49 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele, 1kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-17/ Gönyeli-17/ K.Kaymaklı-6/ Dereboyu-1/ Akıncılar-1/ Minareliköy-1/ Yenişehir-1/ Cihangir-3 / Hamitköy-4 / Haspolat-2/ Değirmenlik-1/ Göçmenköy-3 / Ortaköy-8 / Marmara-1
Girne
Girne Merkez-18 / Taşkent-2/ Zeytinlik-1/ Yukarı Girne-4/ Aşağı Girne-4/ Alsancak-4/ Karşıyaka-1/ Doğanköy-1/ Karakum-1/ Karaoğlanoğlu-2/ Ozanköy-1/ Lapta-4
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-24 / Çanakkale-2/ Sakarya-4/ Karakol-1/ Paşaköy-1/ Serdarlı-1/ Türkmenköy-1/ Gülseren-1/ İnönü-1/ Köprü Köyü-1/ Anadolu-2/ Maraş-2/ Ulukışla-1/ Beyarmudu-3/ Yeniboğaziçi-4
İskele
Ardahan-1/ Ötüken-1/ Yenierenköy-1
Güzelyurt
Yayla Köyü-1
Lefke
Gemikonağı-1
15 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 9857
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 178
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 14
Yerel Vaka Sayısı: 163
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 271
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.184.888
Toplam Vaka Sayısı: 13.666
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 11.803
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1820
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 69
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1665
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 74
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 42
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 124
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 369
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 336
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2805
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 36.034