96 yaşındaki yayaya çarptı, kaçtı
Bağlıköy'de yaşayan 96 yaşındaki Hüseyin Tremeşeli’ye plakası meçhul araç sürücüsü çapıp olay yerinden kaçtı.
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Bağlıköy'de Karabetça Caddesi üzerinde bugün saat 14:00 sıralarında, güney istikametine doğru seyreden plakası meçhul araç sürücüsü yolun solunda yaya olarak yürümekte olan Bağlıköy'de yaşayan 96 yaşındaki Hüseyin Tremeşeli’ye çapıp olay yerinden kaçtı.
Kaza sonucu yaralanan Hüseyin Tremeşeli kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam ediyor.
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