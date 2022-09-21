% 93 Mlg alkol tesiri altında, yayaya çarptı

Alkollü içki tesiri altında kullandığı araçla yayaya çarpan zanlı A.J.O tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Ozan Avcı, zanlının 08.09.2022 tarihinde saat 03:20 raddelerinde Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde, % 93 Mlg alkollü içki tesiri altında yönetimindeki araçla süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada yaya Ozan Polat'a (E-19) aracının ön kısmı ile çarptığını anlattı.

Polis, çarpma nedeniyle yayanın doğu istikametine doğru 40 metre savrularak yol içerisine düştüğünü belirtti. Ağır yaralanan Ozan Polat’ın ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Acil Servise kaldırılarak kafatası kırığı ve beyin kanaması teşhisi ile ameliyat edilip Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alınış olup hayati tehlikesi bulunduğunun altını çizdi.

Yayanın durumu kritik…

Polis, Polat’ın beyin kanamasının tekrarlanması nedeniyle ikinci bir ameliyat daha olduğunu ve durumunun kritik olduğunu belirtti.

Zanlının kaza mahallinden kaçtığını ve aynı gün bir başka sokakta aracın yanında tespit edilerek tutuklandığını belirten polis, zanlının kullandığı kiralık araçta da yaklaşık 50 bin TL’lik hasar olduğunu belirtti.

Polis, ayrıca zanlının ehliyetinin olmadığını tespit ettiklerini aktardı. Polis, ayrıca kazanın meydana geldiği sırada yol içerisinde Ozan Polat ile tartışmakta olan 3 meçhul şahıstan bahsetti, olay yerinden ayrılan 3 meçhul sahsan tespiti içinde süreye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

488 gündür ikamet izinsiz…

Polis, Nijerya uyruklu zanlının 09 Mart 2021 tarihinde öğrenci kaydı yaptırmak üzere KKTC'ye gelmiş fakat 08 Mayıs 2021 tarihinden itibaren toplamda 488 gündür KKTC'den ikamet izinsiz olarak bulunduğunu aktardı.

Polis, meselenin tahkikatının tüm bu olgular ışığında meselenin seyrinin değişme olasılığının kuvvetle muhtemel olduğu göz önünde bulundurularak tahkikatın selameti açısından zanlının 5 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.