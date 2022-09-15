93 kilo kaçak et, 1 tutuklu

Kermiya geçiş kapısında bu sabah polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 50 yaşındaki S.B. (E) aracında 93 kilo sığır etini kaçak olarak kuzeye geçirirken tespit edildi, söz konusu şahıs tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre Kermiya geçiş kapısında bu sabah 08.00 sıralarında polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu 50 yaşındaki S.B. (E) 93 kilo sığır etini kaçak olarak Kıbrıs'ın güneyinden, kuzeyine geçirirken tespit edildi. Söz konusu şahıs tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.