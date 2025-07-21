92 kişiye daha 'istisnai' yurttaşlık
UBP - YDP - DP Hükümeti, 92 kişiye daha 'istisnai' yurttaşlık verdi. 92 kişinin ismi, 20 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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UBP - YDP - DP Hükümeti, 92 kişiye daha 'istisnai' yurttaşlık verdi. 92 kişinin ismi, 20 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Hükümet, son olarak geçtiğimiz ay, 179 kişiye daha istisnai yurttaşlık vermişti.
Bu kapsamda, 2025 yılında verilen KKTC vatandaşlığı sayısı 425’e yükseldi. Kararlar, Resmi Gazete’de yayımlandı.
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Etiketler : yurttaşlık, RESMİ GAZETE