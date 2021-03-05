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9 Mart'a kadar yağmur yok

9 Mart'a kadar yağmur yok

Meteoroloji Dairesi’nin tahminine göre 9 Mart Salı dışında 12 Mart’a kadar yağmur beklenmiyor.

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Meteoroloji Dairesi’nin tahminine göre 9 Mart Salı dışında 12 Mart’a kadar yağmur beklenmiyor.

Daire’nin haftalık tahminlerine göre, 12 Mart’a kadar hava genellikle az bulutlu olacak, 9 Mart Salı günü yer yer hafif yağmur yağacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 19 - 22 derece  dolaylarında olacak.

Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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