9 Eylül’de tarama sürüyor

3 öğretmende COVID-19 pozitif tespit edilmesi ve temaslı takibi nedeniyle Sağlık Bakanlığı’nca bir müddet kapatılan 9 Eylül İlkokulu'nda, testler yapılıyor.

Okulda tespit edilen pozitif vaka sayısının artığı, 3 öğrenci ve 2 öğretmende daha pozitif sonuç tespit edildiği belirtiliyor.

Sağlık Bakanlığı’nca dün akşam yapılan açıklamada, “9 Eylül İlkokulu'nda 3 öğretmende COVID-19 pozitif tespit edilmesi ve bu öğretmenlerin çeşitli sınıflarda görev yapmaları dolayısıyla temaslı takibinin daha sağlıklı yapılabilmesi için söz konusu okulun bir müddet kapatılmasına karar verilmiştir” denmişti.

Okulun 613 öğrenci ve 41 öğretmenine şu sıralar test yapılıyor.