9 Eylül İlkokulu kapandı, Ercan’da 3 vaka

9 Eylül İlkokulu'nda 3 öğretmende COVID-19 pozitif tespit edilmesi ve temaslı takibi nedeniyle Sağlık Bakanlığı bu okulu bir müddet kapattı.

Açıklamada, “9 Eylül İlkokulu'nda 3 öğretmende COVID-19 pozitif tespit edilmesi ve bu öğretmenlerin çeşitli sınıflarda görev yapmaları dolayısıyla temaslı takibinin daha sağlıklı yapılabilmesi için söz konusu okulun bir müddet kapatılmasına karar verilmiştir.

Ayrıca Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde göğüs hastalıkları yoğun bakım servisinde 3 hemşiremizin COVID-19 pozitif olması ve bir hastanın da pozitif tespit edilmesi sonucunda hastanemizde ve serviste gerekli önlemler alınmıştır. Ayrıca hemşireler ve hasta ile temaslı olan kişiler izole edilmiş olup temaslı takibi devam etmektedir. Hemşirelerimizin genel sağlık durumları iyidir” denildi.

Sağlık Bakanlığı: Ercan Havalimanı'nda itfaiye bölümünde 3 kişinin COVID-19 pozitif olduğu saptandı

Bakanlık ayrıca “Öte yandan bugün akşam üzeri yapılan testlerde Ercan Havalimanı'nda itfaiye bölümünde çalışanlardan 3 kişinin COVID-19 pozitif oldugu saptanmıştır. Bu çalışanlarla ilgili temaslı takibi devam etmekte olup, Ercan Havalimanı'nda da gerekli tedbirler alınmaya devam etmektedir” açıklamasını yaptı.