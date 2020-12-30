Lefkoşa14 °C

  1. HABERLER

  2. ÖZEL HABER

  3. Pos cihazlarında ‘Komisyon’ SANCISI
Eğitimde kritik tablo: 9 Eylül İlkokulu'nda 12 öğrenci, 7 öğretmen pozitif!

Eğitimde kritik tablo: 9 Eylül İlkokulu'nda 12 öğrenci, 7 öğretmen pozitif!

9 Eylül İlkokulu’nda önceki gün 613 öğrenci ve 41 öğretmene yapılan PCR test sonuçları hızla açıklandı, 12 öğrenci ve 7 öğretmenin testi pozitif çıktı.

A+A-

YENİDÜZEN- Özel

9 Eylül İlkokulu’nda önceki gün 613 öğrenci ve 41 öğretmene yapılan PCR test sonuçları hızla açıklandı, 12 öğrenci ve 7 öğretmenin testi pozitif çıktı.

YENİDÜZEN’e konuşan İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı, 9 Eylül İlkokulu’nda yapılan PCR test sonuçlarında 12 öğrencinin ve 7 öğretmenin test sonuçlarının pozitif çıktığını doğruladı.

Başarı, ayrıca Mustafa Çağatay İlkokulu'nda 1 öğretmenin testinin pozitif çıkması nedeniyle şu sıralarda okulda test yapıldığını belirtti.

Bu haber toplam 783 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,
İlgili Haberler
5 öğretmen, 13 öğrencide Covid-19 pozitif5 öğretmen, 13 öğrencide Covid-19 pozitifYerel bulaş eğitime sıçradı, bir okulda eğitim durduruldu, 2 okulda taramalar yapıldı…9 Eylül İlkokulu, Fazıl Plümer Anaokulu ve Değirmenlik Ortaokulu’nda PCR testleri yapıldı, toplam 5 öğretmen, 13 öğrencide pozitif vaka tespit edildi.
Amcaoğlu: “Pozitif vaka ve temaslılar yakın takiptedir”Amcaoğlu: “Pozitif vaka ve temaslılar yakın takiptedir”
9 Eylül’de tarama sürüyor9 Eylül’de tarama sürüyor3 öğretmende COVID-19 pozitif tespit edilmesi ve temaslı takibi nedeniyle Sağlık Bakanlığı’nca bir müddet kapatılan 9 Eylül İlkokulu'nda, testler yapılıyor.