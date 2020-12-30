Eğitimde kritik tablo: 9 Eylül İlkokulu'nda 12 öğrenci, 7 öğretmen pozitif!

YENİDÜZEN- Özel

9 Eylül İlkokulu’nda önceki gün 613 öğrenci ve 41 öğretmene yapılan PCR test sonuçları hızla açıklandı, 12 öğrenci ve 7 öğretmenin testi pozitif çıktı.

YENİDÜZEN’e konuşan İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı, 9 Eylül İlkokulu’nda yapılan PCR test sonuçlarında 12 öğrencinin ve 7 öğretmenin test sonuçlarının pozitif çıktığını doğruladı.

Başarı, ayrıca Mustafa Çağatay İlkokulu'nda 1 öğretmenin testinin pozitif çıkması nedeniyle şu sıralarda okulda test yapıldığını belirtti.