Eğitimde kritik tablo: 9 Eylül İlkokulu'nda 12 öğrenci, 7 öğretmen pozitif!
9 Eylül İlkokulu’nda önceki gün 613 öğrenci ve 41 öğretmene yapılan PCR test sonuçları hızla açıklandı, 12 öğrenci ve 7 öğretmenin testi pozitif çıktı.
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YENİDÜZEN- Özel
9 Eylül İlkokulu’nda önceki gün 613 öğrenci ve 41 öğretmene yapılan PCR test sonuçları hızla açıklandı, 12 öğrenci ve 7 öğretmenin testi pozitif çıktı.
YENİDÜZEN’e konuşan İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı, 9 Eylül İlkokulu’nda yapılan PCR test sonuçlarında 12 öğrencinin ve 7 öğretmenin test sonuçlarının pozitif çıktığını doğruladı.
Başarı, ayrıca Mustafa Çağatay İlkokulu'nda 1 öğretmenin testinin pozitif çıkması nedeniyle şu sıralarda okulda test yapıldığını belirtti.
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Etiketler : eğitim, okul, corona, 9 Eylül İlkokulu
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