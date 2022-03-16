9. Buffer Fringe Performans için sanatçılara katılım çağrısı

Dayanışma Evi, 7, 8 ve 9 Ekim tarihlerinde yapılacak 9. Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali’ne yurt içi ve yurt dışından sanatçılara katılım çağrısında bulundu.

Pockets (Beyond) /Cepler (Ötesi) temasıyla Dayanışma Evi tarafından düzenlenecek festival kapsamında performans sanatları ve deneysel tiyatro, müzik, dans, akrobasi, enstalasyon/görsel sanat dallarındaki çalışmalarını sunmak isteyen sanatçıların başvurularını 24 Nisan Pazar gününe kadar yapması gerekiyor. Festivale farklı disiplinler arası çalışmalarla da katılım mümkün.

Dayanışma Evi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre başvurularla ilgili sonuçlar Mayıs ortasında açıklanacak.