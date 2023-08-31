862 gündür ‘kaçak’ olduğu tespit edildi

Şubat 2021’den bu yana Kıbrıs’ın kuzeyinde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen şahıs tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı, 20 günü aşmayacak süreyle hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, alınan ihbar üzerine Çarşamba akaşmı Lefkoşa’nın Hamitköy bölgesinde zanlıya ait ikametgahta arama yapıldığını söyledi.

Polis memuru, söz konusu şahsın evinde yapılan arama sonucu kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını, zanlının sorgulamak amacıyla Lefkoşa Adli Şubeye götürüldüğünü, yapılan muhaceret kontrolünde 2 Şubat 2021 tarihinde ülkeye 60 günlük öğrenci vizesiyle geldiğini ancak ileri işlem yaptırmadığı için 2 Nisan 2021 tarihinden beri yani 862 gündür Kıbrıs’ın kuzeyinde izinsiz kaldığının belirlendiğini açıkladı.

Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.