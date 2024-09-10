84 yaşında hayatını kaybetti

Korkuteli’nde yaşayan 84 yaşındaki Mehmet Karakuş, evinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bu sabah saat 00.30'da, Korkuteli’nde yaşayan Mehmet Karakuş (E-84),evinde aniden rahatsızlandı. Karakuş, ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karakuş’un ölüm sebebi yapılacak otopside tespit edilecek.