83 kişiye daha yurttaşlık
UBP-YDP-DP Hükümeti, 83 kişiye daha Bakanlar Kurulu kararı ile yurttaşlık hakkı verdi.
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UBP-YDP-DP Hükümeti, 83 kişiye daha Bakanlar Kurulu kararı ile yurttaşlık hakkı verdi.
Yurttaşlık hakkı verilen 83 kişinin isimleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hükümet, 1 Ocak 2023 - 12 Kasım 2023 tarihleri arasındaki 11 aylık süre içerisinde 4 bin 263 kişiye yurttaşlık hakkı vermişti.
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Etiketler : yurttaşlık, RESMİ GAZETE, ubp-dp-ydp hükümeti