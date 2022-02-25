800 öğrenci, 120 öğretmen, 11 personelde Covid-19: 53 sınıf kapandı

Eğitim Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı. Buna göre; 19 Şubat 2022 – 25 Şubat 2022 tarihleri arasında toplam 800 öğrenci, 120 öğretmen, 11 personelde Covid-19 pozitif tespit edildi, 53 sınıf kapandı.

1646 öğrenci, 64 öğretmen, 6 personel de ‘temaslı’ olarak kaydedildi. 59 Bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre ise okullarda pozitifleşme oranı % 1,57 olarak açıklandı.