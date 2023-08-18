8 suçtan yargılanan Gargınsu’ya 6 ay hapislik

Lefkoşa’da meydana gelen “kasti hasar, korkutmak amacıyla silah taşıma, sarhoşken bıçak taşıma, kanunsuz bıçak taşıma, kavga, rahatsızlık verme, polisi darp ve görevinden men” suçlarından tutuklu yargılanan Mustafa Gargınsu bugün çıktığı alt mahkeme sonucunda 6 ay hapislik cezası aldı.

Daha önce işlediği suçlardan hüküm giyen ve ülkeden ihraç edilen Mustafa Gargınsu, Bakanlar Kurulu kararı ile adaya döner dönmez tekrar suç işledi. Lefkoşa’da bir eğlence mekânında çıkan kavgada, tartıştığı kişinin aracının camını bıçakla kıran, ardından da olay yerine gelen polise bıçak sallayarak polisi darp ve görevinden men suçlarını işleyen Mustafa Gargınsu’nun, çıktığı alt mahkeme karara bağlandı, 6 ay hapse mahkûm edildi.

“19 yaşından beri suç işliyor”

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen karar oturumunda Mustafa Gargınsu hakkındaki kararı Yargıç Tutku Candaş okudu.

Candaş, sanığın 19 yaşından itibaren suç işlemeye başladığını, ilk hapis cezasını 2019 yılında aldığını, birçok sabıkası olmasına ve bu nedenle ülkeden ihraç edilmesine rağmen ıslah olmadığını söyledi.

Candaş, sanığın 31 Mayıs 2023 tarihinde Lefkoşa'da bir eğlence mekânı önünde çıkan kavgada, tartıştığı şahıslardan birinin aracının arka camını bıçakla kırdığını, olay yerine giden polislere bıçak gösterip, üzerlerine doğru salladığını, hakaret ettiğini ve polisi darp ve görevinden men suçlarını işlediğini kaydetti.

Yargıç Candaş, sanığın daha önce işlediği suçlardan mahkûmiyet aldığını, cezasını çektikten sonra ihraç edildiğini, Bakanlar Kurulu kararı ile ülkeye geri alındığını ancak gelir gelmez suç işlediğini söyledi.

Gargınsu’nun durulmak bilmediğini, şiddete meyilli olduğunu ifade eden Yargıç, benzer suçlardan birçok sabıkası olduğuna dikkat çekerek, 6 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.