8 sendika Pazartesi, Meclis önünde eylem yapacak

Kamuda yetkili 5 sendikanın da aralarında bulunduğu 8 sendika, Pazartesi Meclis önünde yönetim kurulları seviyesinde eylem yapacak.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, KTAMS, Kamu-İş, Kamu-Sen, KTÖS, KTOEÖS, Dev-İş, Koop-Sen ve El-Sen adına yaptığı açıklamada, Pazartesi saat 10.30'da Meclis önünde "Demokrasi ve hukuku katleden hükümeti" protesto edeceklerini ve basın açıklaması yapacaklarını söyledi.