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8 milyon Dolar ve 7 milyon Euro borçlanma için ihale

8 milyon Dolar ve 7 milyon Euro borçlanma için ihale

Maliye Bakanlığı, 8 milyon Dolar ve 7 milyon Euro borçlanma için Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS)’ne çıktı.

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Maliye Bakanlığı, 8 milyon Dolar ve 7 milyon Euro borçlanma için Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS)’ne çıktı.

KKTC Merkez Bankası aracılığıyla ihale 18 Nisan’da yapılacak. Borçlanma 107 gün vade ile gerçekleştirilecek.

Cypfruvex’e ‘finansman ihtiyacı’ için 3 milyon Dolar

Maliye Bakanlığı, Kıbrıs Meyve Sebze (Cypfruvex) İşletmecilik Ltd. (Cypfruvex Ltd.)’in ‘kısa vadeli finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla’, 3 milyon 30 bin 131 Dolar İkrazen Özel Tertip Hazine Bonosu ihracı gerçekleştirdi.

Özel Tertip DİBS İhraç Duyurusu, KKTC Merkez Bankası resmi internet sitesinde yayımlandı.

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