8 kişiye daha yurttaşlık!

KKTC Başbakanı olarak görevlendirilen, Ünal Üstel başkanlığındaki UBP-DP-YDP Hükümeti, 8 kişinin daha KKTC vatandaşlığını onayladı.

Bakanlar Kurulu kararı ile verilen vatandaşlıklarda uzun yıllardır ülkede ikamet eden kişilerin olduğu belirtildi.

Resmi Gazete’de yayımlanarak, KKTC vatandaşlığına alınan kişiler şöyle: Nurullah Yıldız, Samam Majdi, Kerem Mercan, Mehmet Bekler, Esra Bekler, Feride Sürücü, Hasret Tok, Abdülkadir Önder.

Bakanlar Kurulu kararıyla 29 kişiye daha vatandaşlık verilmiş, geçtiğimiz gün söz konusu 29 kişinin de vatandaşlığa alınması Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.