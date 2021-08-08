8 ay direnebildi

Girne'de, geçtiğimiz aralık ayında bir otobüsün çarpması sonucu ağır yaralanan 49 yaşındaki İsmail Alibay hayatını kaybetti.

Polisten yapılan açıklamada, Girne'de Şht Hüsnü Mustafa Sokak üzerinde yaya olarak yürüdüğü sırada, A.H yönetimindeki TJG 685 plakalı otobüsün çarpması sonucu ağır şekilde yaralanan İsmail ALİBAY (E-49), tedavi gördüğü özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde bugün saat 14:00 sıralarında yaşamını yitirdi.

Söz konusu trafik kazasında, otobüs iki yayaya çarpmış, İsmail Alibay yoğun bakıma alınmıştı. Kazada yaralanan Hasan Cengiz Sarıoğlu, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından cerrahi servisinde müşahede altına alınmış, daha sonra taburcu olmuştu.

Araç sürücüsü A.H ise tutuklanmıştı.