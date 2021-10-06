795 üreticiye 24 milyon TL’ye yakın ödeme
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, (SÜTEK) 16 - 31 Ağustos 2021 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin tamamını bugün ödeyeceğini bildirdi.
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, (SÜTEK) 16 - 31 Ağustos 2021 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin tamamını bugün ödeyeceğini bildirdi.
SÜTEK’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, 16 - 31 Ağustos 2021 döneminde SÜTEK’e süt veren 795 üretici için çiğ süt bedellerinin tamamı olan 23 milyon 815 bin 954.60 TL bugün üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı.
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