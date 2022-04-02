78 yaşındaki Çimen, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Pandemi Hastanesi yoğun bakım servisinde bir süredir tedavi gören 78 yaşındaki Dudu Çimen bu sabah hayatını kaybetti.

Haberi YENİDÜZEN’e doğrulayan Pandemi Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, Çimen’in diyabet, tansiyon ve kronik akciğer hastası olduğunu, iki doz Sinovac aşısı bulunduğunu ve bir süredir yoğun bakım servisinde COVID-19 tedavisi gördüğünü söyledi.

Çimen'in vefatı ile Kıbrıs’ın kuzeyinde COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 222'ye yükseldi.