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776 pozitif vaka

776 pozitif vaka

"Toplam 14.124 test yapıldı, 776 pozitif vakaya rastlandı, 522 kişi taburcu edildi"

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.124  olup, 776 pozitif vakaya rastlanmış, 522 kişi taburcu edilmiştir.

402 kişi Lefkoşa, 115 kişi Girne, 138 kişi Gazimağusa, 51 kişi Güzelyurt, 60 kişi İskele, 10 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

30 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.124

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 776    

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 776           

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 522     

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.369.250          

Toplam Vaka Sayısı: 84.540            

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 77.254         

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 7068       

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 48    

Karantinadaki Vaka Sayısı : 7014

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 220       

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6       

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 732  

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 0

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 179

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 837        

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 139327

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