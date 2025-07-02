75 gram kokain ve 35 hapla yakalanan 3 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da Cürümleri Önleme Şubesi ile Narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda, araçtan uyuşturucu madde attığı tespit edilen E.S. ile bağlantılı 2 zanlı daha tutuklandı. Toplam 75 gram kokain ve 35 adet uyuşturucu hap ele geçirilen soruşturmada, iki kişinin daha arandığı belirtildi. Zanlılar E.S., M.B.Ç. ve A.S.E. mahkemeye çıkarıldı; 2 gün tutukluluk verildi.

Polis memuru Celal Durukan mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 1 Temmuz 2025 tarihinde saat 11. 40 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Ortaköy’de araç içerisinde şüpheli görülen zanlı E.S.’nin ekipleri görünce aracın camından naylon bir poşet attığının görüldüğünü söyledi. Polis, atılan poşetin emare alındığını, zanlının ise tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının attığı poşette 50 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildiğini açıkladı.

“Evinden 25 gram daha kokain, 35 adet uyuşturucu hap çıktı”

Polis, akabinde zanlının Ortaköy’deki evinde arama yapıldığını, 25 gram kokain ile 35 adet uyuşturucu hap olduğuna inanılan maddeler ele geçirildiğini kaydetti.

Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeleri M.B.Ç. ve E.S.E’nin evinde sakladığını, onların 30 Haziran’da uyuşturucuları kendi ikametgahlarına getirdiğini söylediğini kaydetti. Polis, iki zanlının da tutuklandığını belirtti.

“2 şahıs daha aranıyor”

Polis, M.B.Ç’nin Kızılbaş’taki evinde yapılan aramada üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan metal plak, 2 adet kart, 5 ve 10 TL banknot bulunduğunu kaydetti. Polis, zanlı E.S’nin Köşklüçiftlik’teki evinde yapılan aramada ise üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan 5 ve 10 TL banknot bulunduğunu kaydetti.

Polis, zanlı E.S.ve A.S.E’nin gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini kaydeden polis, zanlı Eyüp Seyfioğlu’ya hapları ve kokaini temin eden 2 ayrı şahsın da arandığını söyledi.

Polis memuru, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu da belirterek, 2 gün ek süre talep etti.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.