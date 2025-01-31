75.Berlinale Jüri Üyeleri de açıklandı

Bu yıl 75.yılını kutlayacak Berlin Film Festivali’nde tüm yarışmalı bölümlerin jürileri açıklandı.

Uluslararası An Yarışma Jürisi’nde daha önce Jüri Başkanı olarak açıklanan Todd Haynes’in yanına Nabil Ayouch (Fas / Fransa), Bina Daigeler (Almanya), Fan Bingbing (Çin Halk Cumhuriyeti), Rodrigo Moreno (Arjantin), Amy Nicholson (ABD) ve Maria Schrader (Almanya) da eklendi.

Perspektifler Jürisi de belirlendi

Kendisini film ve televizyon haklarını korumaya adamış bir topluluk olan GWFF ortaklığıyla bu yıldan itibaren bu ödül yeni bir yarışma bölümünde yer alacak. Yeni Perspektifler bölümünde ilk gösterimi yapılan 14 filmden birine verilecek ilk kurmaca film ödülü GWFF tarafından finanse edilen 50.000 avroluk bir ödüldür. Üç üyeli jüride Meryam Joobeur (Tunus / Kanada), Aïssa Maïga (Fransa / Mali) ve María Zamora (İspanya) yer alıyor.

Uluslararası Kısa Film Jürisinde bu yıl programcı ve kısa film uzmanı Jing Haase (Danimarka), film bestecisi Dascha Dauenhauer (Almanya) ve yönetmen Phạm Ngọc Lân (Vietnam) yer alıyor. Aday gösterilen 20 film arasından En İyi Kısa Film dalında Altın Ayı, Gümüş Ayı Jüri Ödülü (Kısa Film) sahibi ve Avrupa Film Ödülleri Berlin Kısa Film Adayı belirlenecek. 20.000 Euro değerindeki Berlinale Shorts CUPRA Filmmaker Ödülü ile bu yıl ilk kez bir yetenekli yönetmeni de destekleyecekler.

Berlinale Belgesel Ödülü Jürisi bu yıl Berlinale Özel, Panorama, Forum ve Kuşak bölümlerinden toplam 16 belgesel formu arasından bir filmi Belgesel Ödülü'ne layık görecek. Bu yıl Petra Costa (Brezilya), Lea Glob (Danimarka) ve Kazuhiro Soda (Japonya) jüri olarak yer alıyor.

Almanya’dan Aslı Özarslan da Generation Uluslararası Jürisi’nde

Uluslararası Jüri bu yıl yine para ödülleri verecek, Çocuk ve Gençlik Jürileri Kristal Ayılar'ı belirleyecek Bu yılki Uluslararası Jüri'yi Emma Branderhorst (Hollanda), Ikoro Sekai (Kanada) ve Aslı Özarslan (Almanya) oluşturacak.