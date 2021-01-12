71 yaşındaki Gülçin Erkmen yaralı
Girne – Alsancak çevre yolu üzerinde, bugün saat 16:30 sıralarında meydana gelen kazada 71 yaşındaki Gülçin Erkmen yaralandı.
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Girne – Alsancak çevre yolu üzerinde, bugün saat 16:30 sıralarında meydana gelen kazada 71 yaşındaki Gülçin Erkmen yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza Gülçin Erkmen yönetimindeki LV 233 plakalı salon aracı ile Alsancak istikametine doğru seyrettiği sırada Karmi çemberi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak zeytin ağacına çarpıp takla atması sonucu meydana geldi.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Gülçin Erkmen, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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