7 metre yükseklikten düştü, ağır yaralandı

Lefkoşa'da dün kalmakta olduğu evin yatak odasında pencere önünde bulunan 32 yaşındaki Chekwubechukwu Okeke dengesini kaybederek 7 metre yükseklikten düştü ve ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün saat 19.30 sıralarında Lefkoşa'da kalmakta olduğu evin yatak odasında pencere önünde bulunan 32 yaşındaki Chekwubechukwu Okeke dengesini kaybedip yaklaşık 7 metre yükseklikten düştü ve ağır bir şekilde yaralandı.

Okeke, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor