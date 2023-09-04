7 KAT FARK!

Ayşe GÜLER

Toplu ulaşımın ciddi problem olduğu, trafiğin gün geçtikçe arttığı ülkemizde 7 ayda 11 bin 81 araç satıldı.

Trafik Dairesi istatistiklerine göre; Ocak-Temmuz döneminde satılan ikinci el araç satışı 9 bin 723, sıfır araç sayısı ise 1358 oldu.

Böylelikle satılan ikinci el araç sayısının ‘sıfır’ araç sayısından 7 kat fazla olduğu görüldü.

Resmi verilere göre; aylık ortalama araç satışı 1500 olarak hesaplandı.

Öte yandan yalnızca Haziran’da 2206 kişinin ehliyet almak için başvurduğu, bin 695 kişinin sınavı geçerek, ehliyet aldığı kayıtlara geçti.

En fazla satılan ikinci el araç; Nissan Note olurken, ‘sıfır’ araçlarda Honda Avtiva marka motosiklet ilk sırada yer aldı.

Bunun yanı sıra yalnızca Haziran’da 2206 kişi ehliyet için başvurdu, 1695 kişi sınavı geçerek, ehliyet aldı.

En fazla Nissan Note…

Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybına rağmen ikinci el araç satışları ‘sıfır’ kilometre araçların 7 katına ulaştı.

Yurttaşların en fazla Nissan Note marka araca yöneldiği Trafik Dairesi kayıtlarına geçti.

7 ayda, 923 adet Nissan Note, 715 adet Honda Fit, 655 adet Toyota Vitz marka araç satıldı.

Söz konusu dönemde 536 adet Suzuki Swift, 486 adet de Mazda Demio marka araç satıldığı kayıtlara geçti.

‘Sıfır’ araçlar:

1358 yeni araç!

Resmi verilere göre; Ocak-Temmuz tarihleri arasında ‘sıfır’ kilometre toplam 1358 araçsatışı yapıldı.

Söz konusu dönemde, en çok satılan araç türleri Honda Avtiva marka motosiklet, Fiat Egea Auto model araç, Yamaha Cygnus Alpha motosiklet, BMW X1 oldu.

Söz konusu dönemde; 126 adet Honda Avtiva marka motosiklet, 99 adet Fiat Egea Auto model araç, 98 adet Yamaha Cygnus Alpha motosiklet, 73 adet de BMW X1 satıldı.

En çok satış Ocak’ta…

Verilerde satışlara ilişkin aylık istatistikler de paylaşıldı.

Buna göre; ilk 7 ayda en çok araç satışı Ocak’ta, en az araç satışı ise Temmuz’da gerçekleşti.

Ocak’ta 274, Şubat’ta 173, Mart’ta 103, Nisan’da 228, Mayıs’ta 195, Haziran’da 223, Temmuz’da ise 162 araç satıldı.