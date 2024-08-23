7 haber sitesine erişim engeli

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, gazetecilik mesleğinin saygınlığının korunması adına, künyesiz yayın yapan bazı internet haber siteleriyle ilgili Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’na şikayette bulundu.

BTHK, KTGB’nin bildirdiği 7 internet haber sitesine, yasaya aykırılıktan erişim engeli kararı aldı ve ilgili yerlere bildirimde bulundu.

KTGB’nin 20 Ağustos 2024 tarihli yazısına cevap veren BTHK Başkanı Kadri Bürüncük, Kurumun, 32/2020 sayılı Bilişim Suçları Yasası'nın 15(2)(B) maddesinin kendine verdiği yetki uyarınca yaptığı hukuki ve teknik inceleme sonucunda, “şikayete konu internet haber sitesine ilişkin olarak künye ve/veya künye bilgisinin ilk nazarda site içinde yer aldığı izlenimi olsa da künye bilgileri içinde Sorumlu Yayın Yönetmeninin ismini ve yayın merkezini doğru tanımlayan veya doğruluğunun teyidinin ulaşılabilir bir adresi ve iletişim numarasını olmaması nedeniyle gerçekleştirilemediğinden Yasa'ya uygun künye olmadığı tespit edildiğini” belirtti.

Bürüncük, söz konusu siteleri şöyle sıraladı:

www.kibrisxhaber.com

www.kibrishaber.com

www.ulakgazetesi.com

www.sporhaberajansi.com

https://lefkoşa.online

https://kibrisdakik.com

https://kibristagundem.com

Bürüncük söz konusu alan adlı sitelere ait URL'lerin, yasanın 15(2)(A) kuralına uygun olmaması nedeniyle BTHK-BSY/2024-02 sayı ve 22/08/2024 tarihli yazısı ile erişiminin engellenmesine karar verdiğini bildirdi.

BTHK, KTGB’nin başvurusu üzerine söz konusu sitelerin erişiminin iki gün boyunca engellenmesi için dün erişim sağlayıcılara bildirim yapıldığını kaydetti.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, künye bilgisi olmadan yayınlarını sürdüren internet haber sitelerinin birliğe bildirilmesi çağrısı da yaptı.