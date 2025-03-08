7 genç yetenek yaratımlarıyla “Buradayım” diyor

8 Mart Kadınların Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’ne ithafen 7 genç Saçaklı Ev’de “Buradayım” adlı karma sergi açtı



Murat OBENLER

8 Mart Kadınların Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’ne ithafen bu yıl ikincisi organize edilen “Buradayım-Here I am” adlı karma resim sergisinde genç yetenekler Deniz Koç, Durusu Uyar, Gülce Üngör, Naz Öztunç, Leylasu Yerlikaya, Nil Soykara ve Sim Yücel sanatsal yaratımlarını sergiliyorlar. Luna Tünay Art Home bünyesinde 7 Mart Cuma günü Saçaklı Ev’de açılışı yapılan karma sergi sayesinde sanat ile varlıklarını yüceltmek isteyen gençlere bir zemin hazırlanırken diğer gençlere de örnek olmaları amaçlanıyor.



Ziba, Kortaş ve Okan birer konuşma yaptı

Serginin açılışında Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Emine Ziba, Turizm Planlama Dairesi Müdürü Mazlum Kortaş ile Ressam ve Sanat Eğitmeni Luna Tülay Okan, birer konuşma yaptı. Kursiyerlere belge dağıtılı ile devam eden etkinlik serginin gezilmesi ile tamamlandı.

Atölye direktörü,ressam,sanat eğitmeni Luna Tünay Okan sanat yaşamlarının başında olduklarını düşündüğü geleceğin 7 sanatçısını bir kez daha tebrik ederek katkı koyan tüm kurum kuruluşlara da teşekkür etti. Yetenekli gençlerin desteklenmesine çok inandığını belirten Okan, özellikle bu alana meraklı gençleri ve tüm sanatseverleri de karma sergisine davet etti.



Lefkoşa Saçaklı Ev’deki sergi 14 Mart’a kadar gezilebilecek

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü, Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Sendikası (DAÜ-SEN) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) destekleriyle hayata geçen sergi Lefkoşa Saçaklı Ev Sergi Salonu’nda 14 Mart’a kadar açık kalacak.