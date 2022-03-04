693 öğrenci, 69 öğretmen, 3 personelde Covid-19: 33 sınıf kapandı

Eğitim Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı. Buna göre; 26 Şubat 2022 – 4 Mart 2022 tarihleri arasında toplam 693 öğrenci, 69 öğretmen, 3 personelde Covid-19 pozitif tespit edildi, 33 sınıf kapandı.

908 öğrenci, 47 öğretmen, 1 personel de ‘temaslı’ olarak kaydedildi. 59 Bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre ise okullarda pozitifleşme oranı % 1,29 olarak açıklandı.