69 vatandaşlık daha!
Bakanlar Kurulu, 69 kişiye daha vatandaşlık hakkı verdi. Üst’El Hükümeti’nin Bakanlar Kurulu kararıyla 5 ayda verdiği toplam vatandaşlık sayısı 340’a yükseldi.
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Bakanlar Kurulu, 69 kişiye daha “KKTC Vatandaşlık” hakkı verdi.
Yurttaşlık hakkı alan 69 kişinin isimleri 9 Kasım tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.
Üst’El Hükümeti’nin Bakanlar Kurulu kararıyla 5 ayda verdiği toplam vatandaşlık sayısı 340’a yükselmiş oldu.
Yurttaşlık hakkı kazanan isimler şöyle açıklandı:
- KEMAL ÖZGÜR
- MEHMET ÇABAN
- SİBEL ERKAL
- VOLKAN RENKLİ
- MEHMET FARUK GÖRGÜN
- AKIN ÖZDOĞAN
- YAVUZ TEMİZER
- YUSUF SANCAK
- AHMET KANBOLAT
- RABİA YAVUZ
- AHMET SAVAŞ
- GÜLŞEN ARAR
- MEHMET SİNAN OKUMUŞ
- İBRAHİM PORSNOK
- HATİCE DEMİR
- HÜLYA AYGÜN
- EMEL CİHAN
- MURAT KÜÇÜKÖZDEMİR
- RAMAZAN BAŞARIR
- TUBA AÇIKBAŞ
- ITIR KADIOĞLU
- CAN HAKAN DURAN
- MUSA ALADAĞ
- BARIŞ GÜL
- ALPKAN BANDIRMA
- SEDA YAZAR
- ALİ AKDENİZ
- ATAKAN DUR
- MÜZEYYEN AYBACI
- ERSİN ALP
- ZEHRA ONAR
- SERVET GURBAN
- MELİSA PALA
- İBRAHİM KHATAY
- ÖZER KURT
- KENAN DEDEKARGINOĞLU
- SERDAR SÜHA TAŞ
- MUSTAFA KOTAN
- YASİN DEMİRCİ
- SERCAN AKKAN
- KÜBRA KÖŞKER
- YAĞMUR BEKAR
- ASUMAN EKER
- ÖMER AVCIL
- GÜL UÇUCU
- AYŞE BAŞ
- UFUK ÜNSAL
- MUSTAFA YILMAZ
- MUSTAFA BERRAK
- BİRKAN DOLU
- KADİR GÜLER
- MUSTAFA TÜRKEL
- ŞAFAK DEMİREL
- SERDAL IŞIKTAŞ
- ŞAKİR ÖZALP
- ÖZLEM UÇAR
- İLKNUR ASLAN
- GİZEM YILMAZ
- SELMAN ARSLANBAŞ
- AHMET BAYRAKTAR
- MELİS ÇİÇEK
- ONUR YANGIN
- GÜLHAN DEMİRCİ
- HATİCE KUŞ
- HÜSEYİN KUŞ
- SALİH KARADENIZ
- ÇİĞDEM VARDAR
- ÇİLEM KAYA
- HACI ARİF YILMAZ
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Etiketler : yurttaşlık, vatandaşlik