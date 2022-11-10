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69 vatandaşlık daha!

69 vatandaşlık daha!

Bakanlar Kurulu, 69 kişiye daha vatandaşlık hakkı verdi. Üst’El Hükümeti’nin Bakanlar Kurulu kararıyla 5 ayda verdiği toplam vatandaşlık sayısı 340’a yükseldi.

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Bakanlar Kurulu, 69 kişiye daha “KKTC Vatandaşlık” hakkı verdi.

Yurttaşlık hakkı alan 69 kişinin isimleri 9 Kasım tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Üst’El Hükümeti’nin Bakanlar Kurulu kararıyla 5 ayda verdiği toplam vatandaşlık sayısı 340’a yükselmiş oldu.

Yurttaşlık hakkı kazanan isimler şöyle açıklandı:

  1. KEMAL ÖZGÜR
  2. MEHMET ÇABAN
  3. SİBEL ERKAL
  4. VOLKAN RENKLİ
  5. MEHMET FARUK GÖRGÜN
  6. AKIN ÖZDOĞAN
  7. YAVUZ TEMİZER             
  8. YUSUF SANCAK
  9. AHMET KANBOLAT
  10. RABİA YAVUZ
  11. AHMET SAVAŞ
  12. GÜLŞEN ARAR
  13. MEHMET SİNAN OKUMUŞ
  14. İBRAHİM PORSNOK
  15. HATİCE DEMİR
  16. HÜLYA AYGÜN
  17. EMEL CİHAN
  18. MURAT KÜÇÜKÖZDEMİR
  19. RAMAZAN BAŞARIR
  20. TUBA AÇIKBAŞ
  21. ITIR KADIOĞLU
  22. CAN HAKAN DURAN      
  23. MUSA ALADAĞ
  24. BARIŞ GÜL
  25. ALPKAN BANDIRMA
  26. SEDA YAZAR     
  27. ALİ AKDENİZ     
  28. ATAKAN DUR   
  29. MÜZEYYEN AYBACI       
  30. ERSİN ALP
  31. ZEHRA ONAR
  32. SERVET GURBAN
  33. MELİSA PALA
  34. İBRAHİM KHATAY
  35. ÖZER KURT       
  36. KENAN DEDEKARGINOĞLU       
  37. SERDAR SÜHA TAŞ
  38. MUSTAFA KOTAN
  39. YASİN DEMİRCİ
  40. SERCAN AKKAN
  41. KÜBRA KÖŞKER
  42. YAĞMUR BEKAR
  43. ASUMAN EKER
  44. ÖMER AVCIL
  45. GÜL UÇUCU
  46. AYŞE BAŞ
  47. UFUK ÜNSAL   
  48. MUSTAFA YILMAZ
  49. MUSTAFA BERRAK
  50. BİRKAN DOLU
  51. KADİR GÜLER
  52. MUSTAFA TÜRKEL
  53. ŞAFAK DEMİREL             
  54. SERDAL IŞIKTAŞ
  55. ŞAKİR ÖZALP
  56. ÖZLEM UÇAR   
  57. İLKNUR ASLAN
  58. GİZEM YILMAZ
  59. SELMAN ARSLANBAŞ
  60. AHMET BAYRAKTAR
  61. MELİS ÇİÇEK
  62. ONUR YANGIN
  63. GÜLHAN DEMİRCİ
  64. HATİCE KUŞ
  65. HÜSEYİN KUŞ
  66. SALİH KARADENIZ
  67. ÇİĞDEM VARDAR
  68. ÇİLEM KAYA
  69. HACI ARİF YILMAZ
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