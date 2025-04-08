650 gram sentetik cannabinoid ve 525 gram hintkeneviri ele geçirildi

Dikmen’de, dün, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Gölge Operasyonu”nda; 650 gram sentetik cannabinoid ve 525 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

Polis basın bültenine göre, operasyon kapsamında D.B'nin (E-21) tasarrufunda bulunan uyuşturucuya polis tarafından el konulurken, bahse konu şahıs tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması ise devam ediyor.