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  3. 650 gram sentetik cannabinoid ve 525 gram hintkeneviri ele geçirildi
650 gram sentetik cannabinoid ve 525 gram hintkeneviri ele geçirildi

650 gram sentetik cannabinoid ve 525 gram hintkeneviri ele geçirildi

Dikmen’de, dün, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Gölge Operasyonu”nda; 650 gram sentetik cannabinoid ve 525 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi. 

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Dikmen’de, dün, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Gölge Operasyonu”nda; 650 gram sentetik cannabinoid ve 525 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi. 

Polis basın bültenine göre, operasyon kapsamında D.B'nin (E-21) tasarrufunda bulunan uyuşturucuya polis tarafından el konulurken, bahse konu şahıs tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması ise devam ediyor. 

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