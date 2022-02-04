65 yaşındaki Günay Özdemir COVID’e yenildi
Pandemi Hastanesi, Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi gören 65 yaşındaki kadın hasta Günay Özdemir hayatını kaybetti.
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Pandemi Hastanesi, Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi gören 65 yaşındaki kadın hasta Günay Özdemir hayatını kaybetti. Hastaneye yakın kaynaklardan elde edilen bilgide Günay Özdemir’in aşısız olduğu öğrenildi.
Ülkede bugüne kadar COVID-19 kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 176'ya yükseldi.
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Etiketler : ölüm, covid-19, Günay Özdemir