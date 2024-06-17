64 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
Esentepe’de sakin 64 yaşındaki Carol İsabella Williamson dün saat 12.30 sıralarında, kalmakta olduğu ikametgâh içerisinde yaşamını yitirmiş şekilde bulundu.
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Esentepe’de sakin 64 yaşındaki Carol İsabella Williamson dün saat 12.30 sıralarında, kalmakta olduğu ikametgâh içerisinde yaşamını yitirmiş şekilde bulundu.
Adı edilenin cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış vücut muayenesinde, darp ve cebir izine rastlanmadı.
Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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